Окслейд-Чемберлен может вернуться в "Арсенал"

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Окслейд-Чемберлен может вернуться в "Арсенал"Фото: инстаграм Окслейда-Чемберлена

"Арсенал" заинтересован в возвращении хавбека "Ливерпуля" Алекса Окслейда-Чемберлена.

По сведениям The Sun, "канониры" хотят арендовать футболиста зимой с опцией выкупа. Сам футболист хочет сменить клуб из-за малого количества игрового времени.

Отмечается, что "Ливерпуль" не станет препятствовать уходу игрока. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

В этом сезоне Окслейд-Чемберлен принял участие в 5 играх и отметился одним ассистом.

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