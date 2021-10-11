"Тоттенхэм" отрицает интерес к Влаховичу
Фото: инстаграм Душана Влаховича
Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи отреагировал на слухи об интересе к нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу.
"Влаховича ценят многие клубы, это нормально. Пока он не входит в наши планы. Я не собираюсь говорить о Влаховиче, поскольку у него контракт с "Фиорентиной". К тому же у нас есть Харри Кейн, который является лучшим форвардом в мире", - приводит слова Паратичи Goal.com.
Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Ювентус".
В этом сезоне Влахович провел 8 игр, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.
Читайте также: "Фиорентина" запросила огромную сумму за Влаховича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Месси прокомментировал победу над Уругваем
-
Бензема выиграл 26-й трофей в карьере
-
Мещеряков отреагировал на назначение Гисдоля в "Локомотив"
-
Мбаппе высказался о победе в Лиге Наций
-
1
Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ
-
"Тоттенхэм" отрицает интерес к Влаховичу
-
Окслейд-Чемберлен может вернуться в "Арсенал"
-
Франция - первая сборная, выигравшая Чемпионат Мира, Евро и Лигу Наций
-
Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки
-
Испанский арбитр высказался о голе Мбаппе в финале Лиги Наций
-
В "Барселоне" признали, что не смогут подписать Холанда
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?
-
Бензема — лучший игрок финала Лиги наций
-
Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций
-
Роберто Мартинес высказался о возможном назначении в "Барселону"
-
Сергей Ребров стал тренером месяца в азиатском чемпионате
-
Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины
-
Франция стала победителем Лиги наций
-
Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18