"Тоттенхэм" отрицает интерес к Влаховичу

Фото: инстаграм Душана Влаховича

Спортивный директор "Тоттенхэма" Фабио Паратичи отреагировал на слухи об интересе к нападающему "Фиорентины" Душану Влаховичу.

"Влаховича ценят многие клубы, это нормально. Пока он не входит в наши планы. Я не собираюсь говорить о Влаховиче, поскольку у него контракт с "Фиорентиной". К тому же у нас есть Харри Кейн, который является лучшим форвардом в мире", - приводит слова Паратичи Goal.com.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендуют "Атлетико", "Манчестер Сити" и "Ювентус".

В этом сезоне Влахович провел 8 игр, в которых забил 6 голов и отдал один ассист.

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