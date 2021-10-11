Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ
Фото: твиттер сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в игре отбора ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).
Как сообщает Mister Chip, Месси забил 27-й гол в отборочных турнирах к Чемпионату Мира и вышел на 5-е место в истории, догнав Роберта Левандовски (Польша) и Кадзуйоси Миуру (Япония).
Рекордсменом по голам в отборах ЧМ является Карлос Руис из Гватемалы, который забил 39 голов. Следом за ним идут Али Даеи (Иран, 35), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Бензема (Франция,28).
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