Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ

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Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМФото: твиттер сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился голом в игре отбора ЧМ-2022 против Уругвая (3:0).

Как сообщает Mister Chip, Месси забил 27-й гол в отборочных турнирах к Чемпионату Мира и вышел на 5-е место в истории, догнав Роберта Левандовски (Польша) и Кадзуйоси Миуру (Япония).

Рекордсменом по голам в отборах ЧМ является Карлос Руис из Гватемалы, который забил 39 голов. Следом за ним идут Али Даеи (Иран, 35), Криштиану Роналду (Португалия, 33) и Карим Бензема (Франция,28).

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знают не только тупая как дверь моя сестра и мой кот Бадр, а даже умственно недоразвитый второгодник!

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Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки

Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки

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