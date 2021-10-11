Фото: инстаграм Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о победе в Лиге Наций.

"История продолжает писаться. Вперед, синие", - написал француз в инстаграме.

Напомним, что в финале турнира Франция обыграла Испанию (2:1), а Мбаппе стал автором победного гола.

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