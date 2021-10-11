Мещеряков отреагировал на назначение Гисдоля в "Локомотив"

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Мещеряков отреагировал на назначение Гисдоля в "Локомотив"Фото: инстаграм "Кельна"

Экс-глава совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков высказался о назначении Маркуса Гисдоля на пост тренера "железнодорожников".

"Хочу пожелать удачи Гисдолю. А все остальное - это ответственность руководства. Руководство клуба и спортивная дирекция принимают решения и несут все полноту ответственности.

Надеюсь, это решение положительно отразится как на табло, так и в бюджете клуба", - приводит слова Мещерякова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Гисдоль сменил на этом посту Марко Николича.

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