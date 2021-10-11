Бензема выиграл 26-й трофей в карьере
Фото: твиттер УЕФА
Форвард Карим Бензема выиграл очередной трофей в карьере.
Ранее Бензема в составе сборной Франции стал победителем Лиги Наций.
Как сообщает ESPN, 33-летний француз завоевал 26 трофеев (7 с "Лионом", 18 с "Реалом" и один с Францией).
Напомним, что Бензема стал лучшим игроков финала Лиги Наций против Испании (2:1).
Читайте также: Франция стала победителем Лиги наций. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Месси прокомментировал победу над Уругваем
-
Бензема выиграл 26-й трофей в карьере
-
Мещеряков отреагировал на назначение Гисдоля в "Локомотив"
-
Мбаппе высказался о победе в Лиге Наций
-
1
Месси вышел на 5-е место в истории по голам в отборах ЧМ
-
"Тоттенхэм" отрицает интерес к Влаховичу
-
Окслейд-Чемберлен может вернуться в "Арсенал"
-
Франция - первая сборная, выигравшая Чемпионат Мира, Евро и Лигу Наций
-
Отбор ЧМ-2022: Аргентина разгромила Уругвай, Бразилия потеряла первые очки
-
Испанский арбитр высказался о голе Мбаппе в финале Лиги Наций
-
В "Барселоне" признали, что не смогут подписать Холанда
-
Главные новости дня: 10 октября
-
1
Почему арбитр засчитал гол Мбаппе в финале Лиги наций?
-
Бензема — лучший игрок финала Лиги наций
-
Назван лучший игрок финала четырех Лиги наций
-
Роберто Мартинес высказался о возможном назначении в "Барселону"
-
Сергей Ребров стал тренером месяца в азиатском чемпионате
-
Руслан Малиновский высказался о невызове в сборную Украины
-
Франция стала победителем Лиги наций
-
Это’О оценил игру "Барселоны" на старте сезона
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4