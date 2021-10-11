Бензема выиграл 26-й трофей в карьере

Фото: твиттер УЕФА

Форвард Карим Бензема выиграл очередной трофей в карьере.

Ранее Бензема в составе сборной Франции стал победителем Лиги Наций.

Как сообщает ESPN, 33-летний француз завоевал 26 трофеев (7 с "Лионом", 18 с "Реалом" и один с Францией).

Напомним, что Бензема стал лучшим игроков финала Лиги Наций против Испании (2:1).

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