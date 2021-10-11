Куртуа об игре за 3-е место Лиги Наций: "Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег"

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Куртуа об игре за 3-е место Лиги Наций: "Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег"Фото: твиттер сборной Бельгии

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа подверг критике УЕФА за проведение игры за 3-е место Лиги Наций.

Напомним, что в матче за 3-е место Бельгия уступила Италии со счетом 1:2.

"Этот матч проводился исключительно ради денег, нужно быть честными. Мы играли, чтобы УЕФА получил побольше денег.

Посмотрите, как обе команды поменяли свои составы. В финале бы вышли другие игроки. Это говорит о том, что мы проводим слишком много игр", - приводит слова Куртуа Sky Sports.

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