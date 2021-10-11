Месси установил рекордные показатели в квалификации ЧМ-2022

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Месси установил рекордные показатели в квалификации ЧМ-2022Фото: инстаграм Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси довольно успешно проводит квалификацию на ЧМ-2022.

В игре против Уругвая Месси отметился забитым мячом и довел счет своих голов в этом отборе до 6.

Как сообщает OptaJose, всего в этом отборочном цикле аргентинец 45 раз бил по воротам соперников и создал 27 моментов для партнеров, что является лучшим показателем среди всех игроков.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Месси Король футбола, это знают не только тупая как дверь моя сестра и мой кот Бадр, а даже умственно недоразвитый второгодник!

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