"Челси" может вернуть Азара

Фото: инстаграм Азара

"Челси" рассматривает вариант с возвращением вингера Эдена Азара из "Реала".

По сведениям El Nacional, инициатором возможной сделки является владелец "аристократов" Роман Абрамович.

Однако могут возникнуть трудности из-за стоимости футболиста. "Реал" приобрел Азара у "Челси" за 160 миллионов евро, однако из-за частых травм сейчас стоимость бельгийца оценивается в 40 миллионов евро. Президент "Реала" Флорентино Перес не хочет отпускать игрока за такую сумму.

В этом сезоне Азар принял участие в 8 играх и отметился одной голевой передачей.

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