Финляндия обыграла Казахстан в матче отбора ЧМ-2022
Фото: твиттер УЕФА
В игре квалификации ЧМ-2022 сборная Финляндии добыла победу над Казахстаном.
Благодаря победе финны поднялись на третье место и догнали по очкам Украину, идущую на втором месте.
Казахстан - Финляндия 0:2
Голы: Пукки, 45 - 0:1, Пукки, 47 - 0:2
Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).
Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).
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|9
|5
|Группа B
|М
|О
|1
|Португалия
|10
|27
|2
|Швейцария
|10
|27
|3
|Венгрия
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|10
|4
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|9
|9
|5
|Латвия
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|4
|6
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|О
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|10
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|10
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|10
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|6
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|0
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|М
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|10
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|2
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|10
|19
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|10
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|4
|Австрия
|10
|15
|5
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|10
|5
|6
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|10
|2
|Группа E
|М
|О
|1
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|10
|25
|2
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|10
|20
|3
|Черногория
|10
|16
|4
|Румыния
|10
|13
|5
|Армения
|10
|7
|6
|Казахстан
|10
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Англия
|10
|26
|2
|Словакия
|10
|18
|3
|Шотландия
|10
|18
|4
|Словения
|10
|15
|5
|Литва
|10
|6
|6
|Мальта
|10
|1
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|О
|1
|Испания
|10
|28
|2
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|10
|23
|3
|Албания
|10
|13
|4
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|10
|12
|5
|Македония
|10
|11
|6
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|10
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Бельгия
|9
|25
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|10
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|3
|Босния и Герцеговина
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|5
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|0
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|О
|1
|Исландия
|10
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|Хорватия
|10
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|3
|Украина
|10
|17
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|10
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|10
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