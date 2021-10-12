Финляндия обыграла Казахстан в матче отбора ЧМ-2022

Фото: твиттер УЕФА

В игре квалификации ЧМ-2022 сборная Финляндии добыла победу над Казахстаном.

Благодаря победе финны поднялись на третье место и догнали по очкам Украину, идущую на втором месте.

Казахстан - Финляндия 0:2

Голы: Пукки, 45 - 0:1, Пукки, 47 - 0:2

Казахстан: Шацкий, Быстров (Тапалов, 76), Бейсебеков, Алип, Малый, Васильев (Тагыберген, 58), Вороговский (Тайкенов, 73), Куат, Жуков (Жаксылыков, 58), Зайнутдинов, Омиртаев (Щеткин, 58).

Финляндия: Градецки, Вяйсянен, Гранлунд (Райтала, 79), Иванов, Хямяляйнен, Луд (Тэйлор, 90), Шюллер, Камара, Ниссиля (Риски, 90), Пукки (Валакари, 79), Похьянпало (Йенсен, 34).

Читайте также: Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022. | http://soccernews.ru