Черышев может сыграть против "Барселоны"

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Черышев может сыграть против "Барселоны" Фото инстаграм Дениса Черышева

Хавбек "Валенсии" Денис Черышев сможет сыграть против "Барселоны".

Как сообщает Sport.es, 30-летний россиянин восстановился после повреждения и уже занимается в общей группе.

Напомним, что Черышев не играл с 12 сентября. Тогда он травмировал колено в игре против "Осасуны".

Поединок между "Барсой" и "Валенсией" состоится 17 октября в 22:00 (мск).

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