"Спартак" теряет Умярова

Фото: инстаграм Умярова

Хавбек "Спартака" Наиль Умяров получил травму.

21-летний игрок травмировался в матче молодежной сборной России против Литвы (3:0) в отборе Евро-2023 (U21). Вместо него на 64-й минуте вышел Тимур Сулейманов.

Ближайшая игра "Спартака" запланирована на 16 октября. В этом сезоне Умяров провел 12 игр во всех турнирах.

Читайте также: Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21). | http://soccernews.ru