Стало известно, когда сборные смогут начать подготовку к ЧМ-2022

У сборных не будет слишком много времени для подготовки к ЧМ-2022.

Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, все европейские ассоциации получили письмо от УЕФА, в котором организация потребовала клубы отпустить футболистов в сборные не позднее 14 ноября 2022 года.

Таким образом, сборным выделяется всего неделя на подготовку к ЧМ-2022.

Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

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