Стало известно, когда сборные смогут начать подготовку к ЧМ-2022
У сборных не будет слишком много времени для подготовки к ЧМ-2022.
Как сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe, все европейские ассоциации получили письмо от УЕФА, в котором организация потребовала клубы отпустить футболистов в сборные не позднее 14 ноября 2022 года.
Таким образом, сборным выделяется всего неделя на подготовку к ЧМ-2022.
Напомним, что турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.
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|5
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|3
|5
|3
|Иран
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|3
|7
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|3
|5
|3
|Перу
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|7
|2
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|3
|5
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|3
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|3
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|3
|3
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|3
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|3
|6
|3
|Тунис
|3
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|Панама
|3
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|3
|6
|2
|Япония
|3
|4
|3
|Сенегал
|3
|4
|4
|Польша
|3
|3