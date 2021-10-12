УЕФА назвал требования для стран, претендующих на проведение Евро-2028

УЕФА готов принимать заявки на проведение чемпионата Европы 2028 года.

Как сообщает сайт УЕФА, страну, которая примет турнир, назовут в сентябре 2023 года.

Совместные заявки на проведение турнира разрешены при условии географически компактного расположения стран. Сторонам, заинтересованным в проведении турнира, необходимо предоставить десять стадионов следующей вместимости:

- Чистая вместимость не менее 60 000 зрителей - минимум 1 стадион.

- Чистая вместимость не менее 50 000 зрителей - минимум 1 стадион, но предпочтительно 2 стадиона.

- Чистая вместимость не менее 40 000 зрителей - минимум 4 стадиона.

- Чистая вместимость не менее 30 000 зрителей - минимум 3 стадиона.

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