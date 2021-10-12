Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду реализовал два пенальти в игре квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга.

Для португальца эти голы стали 7-м и 8-м в ворота национальной команды Люксембурга. Ни одна сборная не пропустила от него больше.

По 7 голов он забивал Литве и Швеции, по 6 голов - Андорре и Венгрии.

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