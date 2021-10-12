Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией

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Сборная Англии сыграла вничью с ВенгриейФото: твиттер сборной Англии

В квалификации ЧМ-2022 сборная Англии потеряла очки в матче с Венгрией.

Англичане продолжают лидировать в группе, опережая Польшу на 3 очка.

Англия - Венгрия 1:1

Голы: Шаллаи (пен), 24 - 0:1, Стоунз, 37 - 1:1

Англия: Пикфорд, Уокер, Мингз, Шоу, Стоунз, Фоден, Маунт, Грилиш (Сака, 62), Райс, Стерлинг (Хендерсон, 76), Кейн (Абрахам, 76).

Венгрия: Гулачи, Него, Кечкеш, Салаи, Надь, Шаллаи (Хан, 79), Надь, Собослаи, Шафер (Вечеи, 79), Шен (Холендер, 68), Ланг.

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