Вратарю "Милана" предстоит операция

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Вратарю "Милана" предстоит операцияФото: инстаграм Меньяна

Вратарь "Милана" Майк Меньян перенесет операцию на руке.

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, футболисту предстоит хирургическое вмешательство из-за дискомфорта в области кисти.

Ожидается, что 26-летний француз пропустит около месяца.

В этом сезоне Меньян провел 9 игр, в которых пропустил 10 голов.

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