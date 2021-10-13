Вратарю "Милана" предстоит операция
Фото: инстаграм Меньяна
Вратарь "Милана" Майк Меньян перенесет операцию на руке.
По сведениям GianlucaDiMarzio.com, футболисту предстоит хирургическое вмешательство из-за дискомфорта в области кисти.
Ожидается, что 26-летний француз пропустит около месяца.
В этом сезоне Меньян провел 9 игр, в которых пропустил 10 голов.
Читайте также: "Милан" назвал лучшего игрока команды в сентябре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
-
Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией
-
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
-
Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных
Лента новостей
-
Роналду стал автором очередного рекорда
-
Дания вышла на ЧМ-2022
-
1
Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную
-
Вратарю "Милана" предстоит операция
-
Разгром от Роналду и компании, осечки Украины и Англии: все результаты отбора ЧМ-2022 12 октября
-
Сборная Англии сыграла вничью с Венгрией
-
Хет-трик Роналду помог Португалии разгромить Люксембург
-
Украина не смогла обыграть Боснию и Герцеговину в матче отбора ЧМ-2022
-
Холанд похвастался своей физической формой
-
2
Роналду забивает Люксембургу чаще всего на уровне сборных
-
УЕФА назвал требования для стран, претендующих на проведение Евро-2028
-
Венгер анонсировал введение автоматического определения офсайда
-
Черданцев выступает против смены капитанов в сборной России
-
"Спартак" отреагировал на травму Умярова
-
Уткин оценил игру сборной России
-
Стало известно, когда сборные смогут начать подготовку к ЧМ-2022
-
"Спартак" теряет Умярова
-
Широков оценил шансы России в матче с Хорватией
-
Черышев может сыграть против "Барселоны"
-
Молодежная сборная России разгромила Литву в матче отбора Евро-2023 (U21)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17