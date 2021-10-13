Роналду снова обновил мировой рекорд по голам за сборную

Фото: твиттер УЕФА

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился хет-триком в игре квалификации Чм-2022 против Люксембурга (5:0).

Таким образом, португалец продолжает обновлять мировой рекорд по количеству голов за национальную команду. Теперь на его счету 115 голов в составе Португалии.

Отметим, что в 2021 году Роналду забил 13 голов в 11 играх за сборную Португалии.

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