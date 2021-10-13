Дания вышла на ЧМ-2022

Фото: твиттер УЕФА

Сборная Дании победила Австрию в игре квалификации ЧМ-2022.

Таким образом, датчане досрочно вышли в финальную часть Чемпионата Мира, который пройдет в Катаре.

За два тура до конца отбора Дания лидирует в группе, опережая Шотландию на 7 очков. Стоит отметить, что Дания выиграла во всех 8 матчах с общим счетом 27:0.

Ранее путевку на ЧМ-2022 также завоевала сборная Германии.

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