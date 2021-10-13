Роналду стал автором очередного рекорда

Фото: твиттер сборной Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду отметился тремя голами в игре против Люксембурга (5:0).

Как сообщает B/R Football, 36-летний португалец стал первым футболистом, который смог оформить десять хет-триков в составе национальной команды.

Напомним, что Роналду за свою карьеру забил 9 голов в ворота Люксембурга. Больше, чем любой другой сборной.

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