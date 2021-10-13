"Милан" подпишет 38-летнего вратаря

Теги миланантонио миранте

"Милан" подпишет 38-летнего вратаряФото: инстаграм Миранте

Голкипер Антонио Миранте подпишет контракт с "Миланом".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "россонери" согласовали с 38-летним вратарем контракт на один год с возможностью продления. Медобследование игрока запланировано на среду.

Отмечается, что подписание Миранте связано с травмой основного вратаря "Милана" Майком Меньяном.

Последним клубом Миранте была "Рома". Сейчас он является свободным агентом.

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