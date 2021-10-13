РФС назначил судей на матчи 11-го тура РПЛ. Карасев обслужит московское дерби
РФС определился с арбитрами на игры 11-го тура РПЛ.
16 октября (суббота)
"Арсенал" - "Зенит": арбитр - Павел Кукуян, ассистенты арбитра - Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Сергей Чебан; ВАР - Анатолий Жабченко; AВАР - Алексей Лунев; инспектор - Сергей Французов.
"Рубин" - "Локомотив": арбитр - Кирилл Левников, ассистенты арбитра - Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный арбитр - Сергей Куликов; ВАР - Евгений Турбин; AВАР - Александр Богданов; инспектор - Алексей Тюмин.
"Спартак" – "Динамо": арбитр – Сергей Карасев, ассистенты арбитра – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный арбитр – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
"Сочи" - "Ростов": арбитр – Евгений Кукуляк, ассистенты арбитра – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный арбитр – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.
17 октября (воскресенье)
"Урал" - ЦСКА: арбитр – Артем Любимов, ассистенты арбитра – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный арбитр – Сергей Цыганок; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.
"Крылья Советов" – "Нижний Новгород": арбитр – Алексей Амелин, ассистенты арбитр – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мацюра.
"Химки" – "Ахмат": арбитр – Павел Шадыханов, ассистенты арбитра – Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный арбитр – Роман Сафьян; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.
"Краснодар" – "Уфа": арбитр – Алексей Сухой, ассистенты арбитра – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный арбитр – Иван Сараев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Геннадий Куличенков.
Читайте также: Расписание матчей 11-го тура РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роджерс отреагировал на интерес "Ньюкасла"
-
"Спартак-2" пропустил 5 голов от "Нефтехимика" в матче ФНЛ
-
Карпин рассказал, когда у сборной России появится постоянный капитан
-
Гисдоль приступил к своим обязанностям в "Локомотиве"
-
РФС назначил судей на матчи 11-го тура РПЛ. Карасев обслужит московское дерби
-
Бартомеу опубликовал данные о реальном финансовом положении "Барселоны"
-
"Милан" теряет Меньяна
-
У игрока сборной Уэльса обнаружена онкология
-
В "Локомотиве" высказались о возможном уходе Рангника в "Ньюкасл"
-
"Ньюкасл" может заплатить за нового тренера 16 миллионов фунтов
-
Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму
-
Канчельскис не согласен со словами Карпина про капитанскую повязку
-
ЦСКА теряет Дивеева
-
У Умярова серьезная травма голеностопа
-
Карпин поделился мнением о травмах в сборной России
-
Матчи "Реала" и "Атлетико" в Ла Лиге перенесли
-
Лигу 1 сократят до 18 команд
-
Арсен Венгер рассказал подробнее о своей идее проводить ЧМ каждые два года
-
Рамос до сих пор не восстановился от травмы
-
Расписание матчей 11-го тура РПЛ