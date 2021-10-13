РФС назначил судей на матчи 11-го тура РПЛ. Карасев обслужит московское дерби

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РФС назначил судей на матчи 11-го тура РПЛ. Карасев обслужит московское дерби

РФС определился с арбитрами на игры 11-го тура РПЛ.

16 октября (суббота)

"Арсенал" - "Зенит": арбитр - Павел Кукуян, ассистенты арбитра - Адлан Хатуев, Рустам Мухтаров; резервный арбитр - Сергей Чебан; ВАР - Анатолий Жабченко; AВАР - Алексей Лунев; инспектор - Сергей Французов.

"Рубин" - "Локомотив": арбитр - Кирилл Левников, ассистенты арбитра - Андрей Веретешкин, Варанцо Петросян; резервный арбитр - Сергей Куликов; ВАР - Евгений Турбин; AВАР - Александр Богданов; инспектор - Алексей Тюмин.

"Спартак" – "Динамо": арбитр – Сергей Карасев, ассистенты арбитра – Максим Гаврилин, Дмитрий Чельцов; резервный арбитр – Владислав Безбородов; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

"Сочи" - "Ростов": арбитр – Евгений Кукуляк, ассистенты арбитра – Валерий Данченко, Андрей Болотенков; резервный арбитр – Александр Машлякевич; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Мартынов.

17 октября (воскресенье)

"Урал" - ЦСКА: арбитр – Артем Любимов, ассистенты арбитра – Рашид Абусуев, Дмитрий Ермаков; резервный арбитр – Сергей Цыганок; ВАР – Владислав Безбородов; AВАР – Николай Богач; инспектор – Эдуард Малый.

"Крылья Советов" – "Нижний Новгород": арбитр – Алексей Амелин, ассистенты арбитр – Владимир Миневич, Наиль Сейфетдинов; резервный арбитр – Рафаэль Шафеев; ВАР – Сергей Иванов; AВАР – Денис Березнов; инспектор – Сергей Мацюра.

"Химки" – "Ахмат": арбитр – Павел Шадыханов, ассистенты арбитра – Дмитрий Мосякин, Роман Усачев; резервный арбитр – Роман Сафьян; ВАР – Анатолий Жабченко; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Александр Гончар.

"Краснодар" – "Уфа": арбитр – Алексей Сухой, ассистенты арбитра – Алексей Воронцов, Валентин Мурашов; резервный арбитр – Иван Сараев; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Илья Елеференко; инспектор – Геннадий Куличенков.  

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