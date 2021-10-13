Карпин рассказал, когда у сборной России появится постоянный капитан
Фото: инстаграм сборной России
Наставник сборной России Валерий Карпин сообщил, что в случае попадания на ЧМ-2022 у команды будет один капитан.
"Если мы попадем в финальную часть турнира, будем собраны месяц или больше, то выберем одного капитана. Потому что это будет долгий срок", - заявил Карпин.
Напомним, что в пяти играх под руководством Карпина у сборной были разные капитаны.
Россия идет на первом месте в своей группе, опережая Хорватию на два очка.
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