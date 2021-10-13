Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы

Теги бавария мюнхенлукас эрнандес

Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса

Испанский суд приговорил защитника "Баварии" и сборной Франции Лукаса Эрнандеса к шести месяцам тюрьмы.

Такой вердикт суда связан с тем, что футболист нарушил запрет приближаться к своей супруге Амелии де ла Оса Лоренте. Еще в 2017 году игроку было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 500 метров из-за избиения. Однако позже они поженились, а запрет на приближение не был отменен. Этим летом они провели совместный отпуск.

По сведениям AS, Эрнандес подал апелляцию на решение суда. Рассмотрение апелляции назначено на 19 октября.

Читайте также: Лукаса Эрнандеса могут посадить в тюрьму. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"

Агуэро забил гол в дебютном матче за "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов