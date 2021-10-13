Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы
Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса
Испанский суд приговорил защитника "Баварии" и сборной Франции Лукаса Эрнандеса к шести месяцам тюрьмы.
Такой вердикт суда связан с тем, что футболист нарушил запрет приближаться к своей супруге Амелии де ла Оса Лоренте. Еще в 2017 году игроку было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 500 метров из-за избиения. Однако позже они поженились, а запрет на приближение не был отменен. Этим летом они провели совместный отпуск.
По сведениям AS, Эрнандес подал апелляцию на решение суда. Рассмотрение апелляции назначено на 19 октября.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20