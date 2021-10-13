Лукаса Эрнандеса приговорили к шести месяцам тюрьмы

Фото: инстаграм Лукаса Эрнандеса

Испанский суд приговорил защитника "Баварии" и сборной Франции Лукаса Эрнандеса к шести месяцам тюрьмы.

Такой вердикт суда связан с тем, что футболист нарушил запрет приближаться к своей супруге Амелии де ла Оса Лоренте. Еще в 2017 году игроку было запрещено приближаться к девушке ближе чем на 500 метров из-за избиения. Однако позже они поженились, а запрет на приближение не был отменен. Этим летом они провели совместный отпуск.

По сведениям AS, Эрнандес подал апелляцию на решение суда. Рассмотрение апелляции назначено на 19 октября.

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