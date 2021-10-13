Погба выберет "Реал", если клуб подпишет Мбаппе

Теги реал мадридполь погбаманчестер юнайтедкилиан мбаппе

Погба выберет "Реал", если клуб подпишет Мбаппе Фото инстаграм Поля Погба

"Реал" по-прежнему заинтересован в полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Поле Погба.

По сведениям AS, мадридский клуб пытается узнать о планах игрока. Источник, близкий к футболисту, сообщил, что француз не против перебраться в "Реал".

Однако "Реал" не собирается участвовать в аукционе, если игроку начнут поступать более выгодные предложения от других клубов. "Сливочные" готовы предложить Погба зарплату в размере 15 миллионов евро, именно столько он зарабатывает в "МЮ".

Отмечается, что на решение Погба может повлиять трансфер Килиана Мбаппе. Если форвард присоединится к мадридскому клубу, то, скорее всего, Погба захочет играть вместе с Мбаппе и Каримом Бензема в одной команде.

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