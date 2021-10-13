"Ньюкасл" выделит 50 миллионов евро на покупку защитника "Лестера"
Фото сайт "Лестера"
"Ньюкасл" всерьез настроен на трансфер защитника "Лестера" Уэсли Фофана.
Как сообщает Todofichajes, новые владельцы "сорок" готовы выделить на покупку 20-летнего француза 50 миллионов евро.
Отмечается, что "Лестер" должен устроить такой размер предложения.
В этом сезоне Фофана еще не появлялся на поле из-за повреждения.
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|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18