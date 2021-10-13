Магуайр рискует пропустить три важных матча "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Магуайр

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр все еще не восстановился после травмы голени, которую он получил в игре против "Астон Виллы" (0:1) 25 сентября.

Как сообщает Sky Sports, капитан "МЮ" рискует пропустить три ближайшие игры команды - против "Лестера" (16 октября), "Аталанты" (20 октября) и "Ливерпуля" (24 октября).

Напомним, что у "МЮ" также травмирован второй основной центральный защитник - Рафаэль Варан.

В этом сезоне Магуайр сыграл 7 матчей во всех турнирах.

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