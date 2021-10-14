"Монако" назвал стоимость Тчуамени

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"Монако" назвал стоимость Тчуамени Фото: инстаграм Орельена Тчуамени

"Монако" рассматривает возможность продажи хавбека Орельена Тчуамени.

По сведениям Marca, монегаски требуют за 21-летнего таланта не менее 60 миллионов евро.

Напомним, что в гонку за футболистом вступили "Реал", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Челси" и "Ювентус".

В текущем сезоне на счету Тчуамени два забитых гола в 15 матчах.

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