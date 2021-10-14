Карпин: "Лучше бы Миранчук играл не в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне"

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Карпин: "Лучше бы Миранчук играл не в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне" Фото: инстаграм Миранчука

Наставник сборной России Валерий Карпин высказался о хавбеке "Аталанты" Алексее Миранчуке.

"По мне, лучше бы Миранчук играл не в "Аталанте", а 90 минут в условной "Вероне", "Сампдории" или еще каком-то клубе. Уступает ли он футболистам сборной по тестам? Абсолютно нет, даже превосходит. Он там тренируется против Иличича. Там он даже на тренировках может улучшить себя", - заявил Карпин.

В этом сезоне Миранчук принял участие в пяти матчах и отдал одну голевую передачу.

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