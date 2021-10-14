Жирков рассказал о конфликте с Это'О

Теги юрий жирковсамуэль это'оанжи

Жирков рассказал о конфликте с Это'ОФото: инстаграм Жиркова

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков рассказал о своем конфликте с Самуэлем Это'О во времена выступлений за "Анжи".

"Мы в составе "Анжи" играли против "Кубани". При счёте 1:1 я прошёл по флангу, подал на голову, а Это'О промазал и говорит, что нужно низом давать. Я говорю: "Какой низом? Нормально дал".

Мы потом зашли в подтрибунное помещение. Я уже успокоился, а он идёт с охраной: "Я же тебе сказал давать низом! Показал тебе". Говорю ему: "Иди отсюда!" Потолкались там. На следующий день Гус уже всё уладил", - приводит слова Жиркова "Чемпионат".

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