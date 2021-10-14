Холанд поразил болельщиков потрясающим трюком с тренировки. Игрока подозревают в монтаже

Фото: инстаграм Холанда

Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд удивил болельщиков интересным трюком.

Футболист выложил видео, на котором сложил три мяча друг на друга, и каждым из них поразил мишень в девятке ворот.

Подписчики в комментариях разошлись во мнениях.

"Лол. Я даже один мяч на другой не могу поставить", - написал пользователь tengkuefa.

"Нужно поднять зарплату монтажеру. Он хорош в своем деле", - написал anujsharma7.

"Это по-настоящему, поверьте нам", - так отреагировал на видео твиттер "Боруссии».

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