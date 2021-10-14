Холанд поразил болельщиков потрясающим трюком с тренировки. Игрока подозревают в монтаже
Фото: инстаграм Холанда
Форвард дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд удивил болельщиков интересным трюком.
Футболист выложил видео, на котором сложил три мяча друг на друга, и каждым из них поразил мишень в девятке ворот.
Подписчики в комментариях разошлись во мнениях.
"Лол. Я даже один мяч на другой не могу поставить", - написал пользователь tengkuefa.
"Нужно поднять зарплату монтажеру. Он хорош в своем деле", - написал anujsharma7.
"Это по-настоящему, поверьте нам", - так отреагировал на видео твиттер "Боруссии».
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
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|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20