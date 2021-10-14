Тренер "Локомотива" Гисдоль ввел новое правило для футболистов

Фото: инстаграм РПЛ

Новый наставник "Локомотива" Маркус Гисдоль решил ужесточить дисциплину в команде.

Как сообщает журналист Иван Карпов, теперь игроки должны приезжать на занятия не позднее, чем за два часа до начала. Раньше, если тренировка начиналась в 16:00, то можно было приехать к 15:00. Сейчас всё строго, опаздывать ни в коем случае нельзя!

Гисдоль возглавил "Локомотив" 10 октября. На этом посту он сменил Марко Николича.

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