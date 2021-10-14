Мамаев перенес операцию в Финляндии

Теги ростовпавел мамаев

Мамаев перенес операцию в Финляндии Фото: инстаграм Павла Мамаева

Хавбек "Ростова" Павел Мамаев перенес операцию в Финляндии.

Футболист прооперировали ахилл, который беспокоил его с августа.

О проведенной операции сообщила девушка игрока Надежда Санько: "Все прошло хорошо. Забираю - и вперед к восстановлению", - написала девушка в инстаграме.

В этом сезоне Мамаев принял участие в 6 играх, однако результативными действиями не отличился.

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