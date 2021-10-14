Жирков сделал заявление о своем будущем
Фото твиттер "Зенита"
Экс-игрок "Зенита" Юрий Жирков высказался о своем будущем.
"У меня было достаточно серьeзное повреждение после чемпионата Европы - полный отрыв мышцы задней поверхности бедра. Восстановление от такого - три-четыре месяца минимум. Сейчас уже тренируюсь индивидуально с тренером, в последние недели нет никаких болезненных ощущений. В принципе, всe нормально сейчас.
О том, что будет дальше, подумаем. Если поступят какие-то предложения, посмотрим. Да, я открыт для предложений зимой. В это трансферное окно не удалось куда-то залезть. В принципе, можно было бы поиграть ещe, годик точно. Когда получаешь травму, всегда хочется вернуться", - заявил 38-летний Жирков.
Напомним, что минувшим летом у Жиркова завершился контракт с "Зенитом".
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