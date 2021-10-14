Ханданович намерен покинуть "Интер"

Теги интер милансамир ханданович

Ханданович намерен покинуть "Интер" Фото твиттер "Интера"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович недоволен своим положением в клубе.

Как сообщает Todofichajes, 37-летний голкипер не хочет быть запасным в команде, поэтому будет искать себе новый клуб.

При этом руководство "нерадзурри", готово предложить словенцу новое соглашение.

В этом сезоне Ханданович принял участие в 9 играх и пропустил 9 голов.

Читайте также: "Интер" уверен в продлении Брозовича. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 октября

Главные новости дня: 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов