Ханданович намерен покинуть "Интер"

Фото твиттер "Интера"

Вратарь "Интера" Самир Ханданович недоволен своим положением в клубе.

Как сообщает Todofichajes, 37-летний голкипер не хочет быть запасным в команде, поэтому будет искать себе новый клуб.

При этом руководство "нерадзурри", готово предложить словенцу новое соглашение.

В этом сезоне Ханданович принял участие в 9 играх и пропустил 9 голов.

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