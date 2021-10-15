Стерлинг заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити"

Фото инстаграм Рахима Стерлинга

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о своем будущем.

"Я готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть. Футбол - главное в моей жизни. У меня есть задачи и мечты. Как англичанин, я знаком только с АПЛ. Однако я всегда думал о возможности поиграть за границей. Интересно, как я справлюсь с таким испытанием", - приводит слова Стерлинга The Independent.

В этом сезоне на счету Стерлинга один гол и одна результативная передача в 10 играх.

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