Стерлинг заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситирахим стерлинг

Стерлинг заявил, что готов покинуть "Манчестер Сити" Фото инстаграм Рахима Стерлинга

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг высказался о своем будущем.

"Я готов рассмотреть предложения от других клубов, чтобы чаще играть. Футбол - главное в моей жизни. У меня есть задачи и мечты. Как англичанин, я знаком только с АПЛ. Однако я всегда думал о возможности поиграть за границей. Интересно, как я справлюсь с таким испытанием", - приводит слова Стерлинга The Independent.

В этом сезоне на счету Стерлинга один гол и одна результативная передача в 10 играх.

Читайте также: Испанский журналист анонсировал важный трансфер для "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 14 октября

Главные новости дня: 14 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов