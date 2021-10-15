Тренер "Динамо" Шварц назвал любимое блюдо русской кухни

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Тренер "Динамо" Шварц назвал любимое блюдо русской кухни Фото: инстаграм "Динамо"

Наставник "Динамо" Сандро Шварц высказался о русской кухне.

"В первую очередь отмечу борщ. Его я могу есть хоть каждый день. Нравятся мне и другие русские национальные блюда. Однако все, кто приезжают в Россию и Москву, в первую очередь должны попробовать борщ", - приводит слова Шварца сайт клуба.

Напомним, что Шварц возглавляет "Динамо" с октября 2020 года. Его контракт с клубом истекает по окончании сезона.

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