"Барселона" назвала стоимость Коутиньо

Фото: инстаграм Коутиньо

"Барселона" рассматривает вариант с продажей хавбека Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Todofichajes, "сине-гранатовые" готовы отпустить 29-летнего бразильца за 42 миллиона евро.

Отмечается, что Коутиньо может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Коутиньо принял участие в 6 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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