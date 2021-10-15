"Барселона" назвала стоимость Коутиньо

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"Барселона" назвала стоимость Коутиньо Фото: инстаграм Коутиньо

"Барселона" рассматривает вариант с продажей хавбека Филиппе Коутиньо.

Как сообщает Todofichajes, "сине-гранатовые" готовы отпустить 29-летнего бразильца за 42 миллиона евро.

Отмечается, что Коутиньо может сменить клуб уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне Коутиньо принял участие в 6 матчах, однако результативными действиями не отличился.

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