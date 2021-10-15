Ван дер Ваарт сравнил Киммиха и Френки де Йонга

Фото: инстаграм Рафаэля ван дер Ваарта

Экс-игрок сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Ваарт поделился мнением о футболисте "Барселоны" Френки де Йонге.

"Люди не должны оценивать де Йонга как результативную и креативную "десятку". Он просто не такой. Сравните его с Киммихом из "Баварии", но Френки лучше.

Против Гибралтара де Йонг снова выступил не очень удачно. Френки тяжело противостоит мелким соперникам, потому что нет много пространства. Вот почему он не был на высоте, и, к сожалению, побаиваюсь, что никогда не станет настоящим бомбардиром.

Проблема в том, что Френки может слишком хорошо играть как "шестерка" или "восьмерка", поэтому мы ожидаем от него еще большего. При этом он обладает прекрасной техникой классической "десятки", - приводит слова ван дер Ваарта Voetbalzone.

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