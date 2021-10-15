"Реал" интересуется Гинтером

Теги реал мадридборуссия менхенгладбахматтиас гинтертрансферы

"Реал" интересуется Гинтером Фото инстаграм Маттиаса Гинтера

Защитник менхенгладбахской "Боруссии" Маттиас Гинтер попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Todofichajes, 27-летний немец может перейти в "Реал" следующим летом в качестве свободного агента.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 27 миллионов евро. Стоит отметить, что Гинтер может играть в центре обороны, а также в опорной зоне полузащиты.

В этом сезоне Гинтер провел 7 игр во всех турнирах.

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