Холанд не собирается в "Ньюкасл"

Теги ньюкасл юнайтедборуссия дортмундэрлинг холанд

Холанд не собирается в "Ньюкасл" Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Новые владельцы "Ньюкасла" хотели бы видеть в своей команде форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Tuttojuve, 21-летний норвежец не собирается переходить в "Ньюкасл", так как у него будут предложения от европейских топ-клубов.

Напомним, что летом 2022 года Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Холанда 11 голов и три результативные передачи в 8 играх.

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