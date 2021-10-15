Холанд не собирается в "Ньюкасл"

Фото: инстаграм Эрлинга Холанда

Новые владельцы "Ньюкасла" хотели бы видеть в своей команде форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Как сообщает Tuttojuve, 21-летний норвежец не собирается переходить в "Ньюкасл", так как у него будут предложения от европейских топ-клубов.

Напомним, что летом 2022 года Холанда можно будет выкупить за 75 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Холанда 11 голов и три результативные передачи в 8 играх.

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