"Зенит" стал лауреатом международной премии
Фото: Football Content Awards
"Зенит" стал лауреатом международной премии Football Content Awards в области создания футбольного интернет-контента.
Российский клуб выиграл в категории "Лучшая зарубежная команда за пределами Англии". Второе место досталось сборной Англии, третье - "Селтику".
На награду также претендовали "Спартака", "Мельбурн", "Рома", "Милан", "Интер" и "Барселона".
Стоит отметить, что "Зенит" стал первым российским клубом, удостоившимся данной награды.
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