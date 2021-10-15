"Зенит" стал лауреатом международной премии

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"Зенит" стал лауреатом международной премииФото: Football Content Awards

"Зенит" стал лауреатом международной премии Football Content Awards в области создания футбольного интернет-контента.

Российский клуб выиграл в категории "Лучшая зарубежная команда за пределами Англии". Второе место досталось сборной Англии, третье - "Селтику".

На награду также претендовали "Спартака", "Мельбурн", "Рома", "Милан", "Интер" и "Барселона".

Стоит отметить, что "Зенит" стал первым российским клубом, удостоившимся данной награды.

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