Стало известно, какие условия контракта "Ливерпуль" предлагает Салаху

Теги ливерпульмохамед салах

Стало известно, какие условия контракта "Ливерпуль" предлагает Салаху Фото твиттер Мохамеда Салаха

"Ливерпуль" хочет продлить соглашение с нападающим Мохамедом Салахом.

Как сообщает Goal.com, мерсисайдцы предлагают 29-летнему египтянину пятилетний контракт, по которому он будет получать около 21,5 миллиона евро в год.

Действующее соглашение футболиста истекает летом 2023 года.

В этом сезоне на счету Салаха 9 голов и три ассиста в 9 играх.

Читайте также: Салах вышел на второе место среди лучших африканских бомбардиров Лиги чемпионов. | http://soccernews.ru
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