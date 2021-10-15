Жирков рассказал, как его чуть было не выгнали из ЦСКА из-за инцидента в молодежной сборной
Фото: инстаграм Юрия Жиркова
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков вспомнил о ситуации, когда его могли выгнать из ЦСКА.
Отметим, что речь идет об игре молодежной сборной России против Дании.
"Да там много кого выгнали. Наверное, были такие эмоции. Важный матч за выход на молодежный чемпионат Европы. Мы сравняли счет, забили второй, однако арбитр не засчитал его из-за офсайда. А мне казалось, что там офсайда и близко не было. Я подошел к нему и дал майку: "На ***, иди играй!" Конечно, на русском. Ну и дали красную карточку.
Когда уже прилетел в Москву, меня встретил друг и говорит: "Дружок, поехали в офис ЦСКА, тебе Гинер будет вставлять *** (люлей). Тогда были разговоры, что ветераны ЦСКА хотели чуть ли не убрать меня из команды из-за этой ситуации. После разговора уже понял всю серьезность ситуации.
Гинер сразу начал вставлять: "Ты кем себя возомнил? Поймал звездную болезнь?" Серьезно меня поругали", - рассказал Жирков.
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