Бартомеу: "Отпустить Месси из "Барселоны" - плохое решение"

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Экс-президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу поделился мнением об уходе Лионеля Месси в ПСЖ.

"У Кумана теперь нет Лео Месси. Как президент я не хотел, чтобы Месси уходил, и делал все возможное, прикладывал все усилия, чтобы Лео не покинул "Барселону".

Месси считал, что и для него, и для "Барсы" будет хорошо, если он останется. Этим летом его отпустили, и мне это кажется плохим решением. Без Лео в игре необходимо многое менять", - приводит слова Бартомеу Diario Sport.

Напомним, что "Барса" не смогла продлить контракт с аргентинцем из-за финансовых трудностей.

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