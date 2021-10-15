Роналду стал ниндзя в новом рекламном ролике

Фото: твиттер Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду прорекламировал футбольную медиаплатформу ZujuGP.

Португалец выложил в твиттере рекламный ролик, в котором его компьютерная версия побеждает врагов в образе ниндзя.

Стоит отметить, что в запуске ZujuGP также принимал участие владелец "Валенсии" Питер Лим.

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