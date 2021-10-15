Клаудиньо допустил выступление за сборную России

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Хавбек "Зенита" Клаудиньо не исключает, что может выступать за сборную России.

"Связано ли, что меня не вызвали в сборную Бразилии из-за той ситуации с возвращением в "Зенит"? Думаю, да, хотя не знаю, что об этом думает Тите. Счастлив, что могу здесь играть и проявлять себя. Считаю, у меня еще будут возможности сыграть за сборную.

Мог бы я выступать за Россию? В принципе, да. У меня есть мечта - сыграть на Чемпионате Мира. Поэтому если не представится шанс сыграть за Бразилию, воспользуюсь другим шансом. Буду мини-Дзюба, ха-ха!" - приводит слова Клаудиньо Sport24.

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