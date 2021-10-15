Фото: инстаграм Баркли

"Ньюкасл" нацелился на хавбека "Челси" Росса Баркли.

По сведениям Tribal Football, Баркли является одной из главных целей "сорок" в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что игрок может сменить клуб, так как тренер "Челси" Томас Тухель не рассчитывает на него.

В этом сезоне Баркли провел три игры, суммарно проведя на поле 36 минут.

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