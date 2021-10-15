Месси остался недоволен судейством в матче отбора ЧМ-2022
Фото: инстаграм Месси
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подверг критике арбитра Вилтона Сампайо, который обслуживал игру отбора ЧМ-2022 против Перу (1:0).
Во втором тайме бразильский арбитр назначил пенальти в ворота Аргентины, который не был забит.
"Сложная игра. Сильный ветер, соперник играл глубоко, оставляя мало пространства. Этот судья делает то же самое каждый наш матч. Кажется, что он делает это специально.
В любом случае, это три важных очка, которые приближают нас к цели", - написал Месси в инстаграме.
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