"Ньюкасл" может пригласить Зидана

Фото инстаграм Зинедина Зидана

Экс-тренер "Реала" Зинедин Зидан входит в шорт-лист "Ньюкасла".

Как сообщает Marca, новые владельцы английского клуба всерьез рассматривают вариант с приглашением француза. Однако Зидан хочет дождаться приглашения от сборной Франции.

Напомним, что Зидан тренировал "Реал" с 2016 по 2018, а также с 2019 по 2021 год. Под его руководством клуб три года кряду выигрывал Лигу Чемпионов.

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